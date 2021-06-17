الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل قوي ليكسر مستوى 1.1976 ويحاول الثبات دونه، ليقع تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.1888 كهدف تالي، ليكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 1.1976 والثبات فوقه من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1900 والمقاومة 1.2040

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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