شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل قوي ليكسر مستوى 1.1976 ويحاول الثبات دونه، ليقع تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.1888 كهدف تالي، ليكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 1.1976 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1900 والمقاومة 1.2040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط