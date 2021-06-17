محمد محمود مديراً عاماً لمنتجع «إنتركونتيننتال»- رأس الخيمة

رأس الخيمة: ”الخليج 365”

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أعلنت شركة «رأس الخيمة العقارية» عن تعيين محمد محمود، مديراً عاماً لمنتجع وسبا إنتركونتيننتال - رأس الخيمة ميناء العرب، وذلك تزامناً مع قرب افتتاح المنتجع المصنف ضمن فئة الخمسة نجوم في الربع الأخير من العام الجاري 2021.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: «يسعدنا أن نرحب بالسيد محمد محمود لقيادة مسيرة النجاح التي نتطلع إليها في فندق إنتركونتيننتال الذي سيتم افتتاحه قريبًا في ميناء العرب، وسيشكل درة المنتجعات الراقية التي تستقطب الزوار على مدار العام في إمارة رأس الخيمة».

من جانبه قال محمد محمود: «سيُسهم منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة في تعزيز مكانة ميناء العرب كوجهة سياحية غنية، عبر توفير 351 غرفة وفيلا شاطئية مطلة على البحر. ويضم المنتجع 6 مطاعم مختلفة بنكهات محلية وعالمية مميزة، كما يوفر قاعات خاصة بالاجتماعات والمؤتمرات، تلبي مختلف الاحتياجات والمناسبات».