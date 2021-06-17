عقارات دبي تستقطب 11,387 مستثمراً جديداً

التصرفات تقفز 197% و35% مقارنة بمايو 2020 و2019

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21.8 مليار درهم قيمة التصرفات في مايو بنمو 221%

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827 مليون درهم حصة الوساطة العقارية في 5 أشهر

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253959 عقود الإيجار منذ بداية العام 53% جديدة

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مؤشر البيع السكني في مايو يرتفع 7.1% على أساس سنوي

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أفضل 5 مناطق في قيمة مبايعات الفلل:

- حدائق الشيخ محمد بن راشد

- وادي الصفا 5

- وادي الصفا 7

- الثنية الرابعة

- نخلة جميرا

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أفضل 5 مناطق في قيمة مبايعات الشقق:

- مرسى دبي

- برج خليفة

- نخلة جميرا

- الخليج التجاري

- الثنية الخامسة

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دبي: ”الخليج 365”

يثبت القطاع العقاري في إمارة دبي بشكل مستمر جاذبيته الاستثمارية ومرونته في التأقلم مع مختلف المستجدات، ويعود الفضل في ذلك إلى البيئة التشريعية والبنية التحتية التي خلقتها السياسات والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في الفترة الماضية، والتي بات أثرها واضحاً على النتائج المحققة في القطاع خلال الأشهر الفائتة وتحديداً منذ بداية العام الجاري، وساهمت في ترسيخ المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم.

وتشير بيانات نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية في مايو 2021، إذ بلغ عدد الاستثمارات العقارية 5359 استثماراً، بقيمة تخطت 11 مليار درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 11387 مستثمراً، يشكلون ما نسبته (66%) من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2021.

التصرفات العقارية

من جهتها بلغ عدد التصرفات العقارية المسجلة خلال ذات الشهر 6021 تصرفاً عقارياً، محققة بذلك نمواً كبيراً وصل إلى 197% مقارنة بمايو 2020 و35% مقارنة بمايو 2019، في حين بلغت قيمة التصرفات العقارية 21.8 مليار درهم خلال شهر مايو 2021، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 221% مقارنة بمايو 2020، وقد مثلت المبايعات العقارية ما نسبته 74% من إجمالي عدد التصرفات خلال مايو، بنمو 214% مقارنة بمايو 2020.

وأظهرت نشرة علوم العقار أن قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون الفعالون في السوق العقاري في دبي وصلت إلى 827 مليون درهم منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر مايو 2021. في حين بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة منذ بداية العام وحتى شهر مايو 253959 عقداً، منها 53% عقود إيجار جديدة، و47% عقود مجددة. كما حقق مؤشر البيع السكني 1.071 نقطة خلال شهر مايو 2021 بمعدل نمو 7.1% مقارنة بسنة الأساس.

أفضل المناطق من حيث قيمة المبايعات

سلّطت النشرة الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، ففي فئة الفلل تصدّرت حدائق الشيخ محمد بن راشد تلك المناطق خلال شهر مايو الفائت، يليها وادي الصفا 5، ومن ثم وادي الصفا 7، الثنية الرابعة، ونخلة جميرا.

وفيما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال شهر مايو الفائت كالتالي: مرسى دبي، برج خليفة، نخلة جميرا، الخليج التجاري، الثنية الخامسة، على التوالي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نمواً متزايداً وانتعاشاً أكبر للقطاع العقاري، مع اقتراب انطلاق فعاليات إكسبو 2020، والتي ستستقطب بدورها السياح والزوّار من مختلف أنحاء العالم، وستشكّل فرصة كبيرة للقطاع العقاري لتعزيز مكانته إقليمياً وعالمياً على حد سواء.