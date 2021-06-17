شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة مزود الخدمة وراء تعطّل مواقع «المركزي» وبنوك أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض البنك المركزي الأسترالي وهيئة البريد وعدة بنوك وشركات إلى انقطاع في خدمة الإنترنت الخميس، الأمر الذي أثر على حسابات العملاء والمعاملات المالية قبل عودة بعض الخدمات في وقت لاحق.

وقالت شركة فيرجين أستراليا، وهي واحدة من الشركات المتضررة، إنها كانت «واحدة من مؤسسات كثيرة واجهت انقطاعا في خدمة أكامي لتوصيل المحتوى» لكن تم حل المشكلة الآن.

وقال متحدث باسم شركة أكامي في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني «علمنا بالمشكلة ونعكف على استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن».

وعاد العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى، منها ما هو تابع للبنك المركزي وبنك الكومنولث الأسترالي ومؤسسة وستباك المصرفية ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إلى العمل في وقت متأخر من نهار الخميس (بالتوقيت المحلي).

وأعلنت المؤسسات المالية «ويستباك» و«ايه ان زد» و«ام إي بنك» عن مشاكل تطال تطبيقات الأجهزة المحمولة أو المنتجات المصرفية عبر الإنترنت.

وذكر موقع داونديتكتور الذي يراقب انقطاعات الإنترنت أن مواقع شركات طيران أمريكية كبيرة منها أمريكان إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز ويونيتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز تعرضت لانقطاع الخدمات في وقت مبكر الخميس. وعادت المواقع للعمل خلال نحو ساعة.

ولم يتضح بعد إن كانت هناك صلة بين الانقطاع في أستراليا والولايات المتحدة. (وكالات)