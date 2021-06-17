شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» إلى أنقرة من 29 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت فلاي دبي، أنها ستبدأ رحلاتها إلى العاصمة التركية أنقرة اعتباراً من 29 يوليو/تموز 2021 بواقع رحلتين أسبوعياً. حيث ستصبح أنقرة الوجهة الثانية لفلاي دبي في تركيا بعد إسطنبول التي تخدمها الناقلة حالياً برحلة يومية.

وكانت فلاي دبي قد أضافت أيضاً وجهتين في تركيا إلى جدولها الصيفي الموسمي. وتقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، إلى مطار ميلاس بودروم ومطار طرابزون بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول.

خيارات أكبر

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «هبطت أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تركيا قبل 11 عاماً بالضبط في إسطنبول. منذ ذلك الحين، قمنا بتوسيع شبكتنا إلى أربع وجهات استثنائية توفر لمسافرينا من الإمارات والمنطقة خيارات أكبر لفصل الصيف وخلال العام. نتطلع إلى مضاعفة وتيرة عملياتنا إلى أنقرة في جدول الشتاء حيث يستمر الطلب على السفر في النمو تدريجياً. ستزيد فلاي دبي عملياتها إلى مطار أنقرة إيسنبوجا الدولي إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 أكتوبر/ تشرين الأول».

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «لا تزال فلاي دبي ملتزمة بفتح الأسواق غير المخدومة برحلات الطيران وقد قمنا بتوسيع شبكتنا إلى 97 وجهة. إطلاق العمليات إلى أنقرة سيوفر للمسافرين من الإمارات خطوطاً جوية مباشرة إلى العاصمة التركية لأول مرة. نتطلع إلى رؤية الطلب على السفر ينمو خلال الصيف مع انفتاح المزيد من البلدان على السفر الدولي. لقد كانت ردود الفعل والطلب على كل من بودروم وطرابزون إيجابية للغاية ونتطلع إلى منح مسافرينا المزيد من الخيارات لاكتشاف تركيا مع بدء الرحلات إلى أنقرة اعتباراً من نهاية شهر يونيو».