شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدرس تخفيف قيود السفر لمن تلقوا لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

تدرس بريطانيا تخفيف القيود على السفر لمن تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، في خطوة لاسترضاء شركات الطيران التي تهدد بتحرك قانوني ضد القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على السفر إلى الخارج.

ويتزايد الضغط على قطاع الطيران، إذ تسعى الشركات إلى تخفيف القيود قبل شهر يوليو/تموز وذروة موسم السفر الذي تجني خلاله معظم الأرباح، لكن بريطانيا تلتزم بشروط الحجر الصحي التي تعرقل السفر. ومن المنتظر أن تقدم شركة «ريان إير»، أكبر شركة طيران أوروبية، وثائق، الخميس، لبدء تحرك قانوني ضد بريطانيا بسبب سياستها المتعلقة بالسفر. لكن بريطانيا تلمح الآن لإمكانية تخفيف القيود.

وذكرت وزارة النقل البريطانية، الخميس، أنها تدرس كيفية استغلال التطعيمات في الرحلات الوافدة. وتلقى أكثر من نصف البالغين في بريطانيا جرعتي اللقاح لتتفوق بذلك كثيراً على معدلات التطعيم في بقية أنحاء أوروبا.

وذكرت تقارير لصحيفة «ديلي تليجراف» أن بريطانيا تدرس الآن اتخاذ الخطوة التي طبقها الاتحاد الأوروبي والسماح للسائحين الذين تلقوا جرعة التطعيم كاملة بتجنب الخضوع لفحوص وحجر صحي بدءاً من يوليو/تموز.

وقال متحدث باسم الحكومة، الخميس: «بدأنا العمل على بحث دور التطعيم في صياغة مجموعة مختلفة من الإجراءات الصحية والفحوص للسفر الوافد».

ودعت «ريان إير» وشركة الخطوط الجوية البريطانية و«إيزي جيت» الحكومة مراراً إلى السماح للمسافرين الذين تلقوا اللقاح بعدم الخضوع للحجر الصحي، فضلاً عن تخفيف القيود على السفر من بعض البلدان التي تشهد معدلات إصابة منخفضة. وتصدر بريطانيا تحديثاً لقائمتها الخضراء الآمنة بشأن مناطق السفر في 24 يونيو/حزيران، وكانت الحكومة ذكرت في إبريل/نيسان أنها ستراجع سياستها الخاصة بالسفر قبل نهاية الشهر الجاري.