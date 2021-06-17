«توام» يُنقذ مريضة سبعينية تعرّضت لسكتة دماغية حادّة

أبوظبي:

”الخليج 365”

نجح الفريق الطبي لقسم الأشعة التداخلية في «مستشفى توام» - إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»- في علاج مريضة مواطنة في الخامسة والسبعين، أُحضرت إلى قسم الطوارئ، وهي تعاني أعراض سكتة دماغية حادة، مع فقدان القدرة على الكلام، وتحريك الطرف الأيمن.

وبمجرد وصولها إلى المستشفى، خضعت للفحوص التشخيصية الشعاعية اللازمة، التي بيّنت إصابتها بانسداد شريان كبير مغذٍّ للدماغ. فنُقلت المريضة إلى قسم القسطرة الدماغية، حيث سارع الكادر الطبي بإزالة التجلط داخل الأوعية الدماغية، باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتوافرة في المستشفى، وإعادة التروية إلى الدماغ، ما ساعد على تحسن حال المريضة الصحية، واستعادة قدرتها على النطق والحركة، بعد مرور 24 ساعة فقط.

وقال الدكتور المعالج جمال القطيش، استشاري الأشعة التداخلية، ورئيس قسم الأشعة في المستشفى، إن عامل الوقت أسهم بدور كبير في إنقاذ المريضة، إذ إن وعي الأهل وإحضارهم للمريضة خلال ساعتين من ظهور الأعراض عليها، كان من أهم أسباب نجاح القسطرة وتحسن الحالة، فضلاً عن توافر أحدث التقنيات والمهارات الطبية والخبرات في المستشفى.

ويعدّ قسم الأشعة التداخلية في مستشفى "توام" الأحدث والأكبر في الإمارات، مع توافر التقنيات الأكثر تطوراً والمهارات الأكفأ ضمن تخصصاتها، حيث يعالج سنوياً نحو عشرة آلاف مريض، ضمن التخصصات كافة، ومن جميع أنحاء الإمارات والدول المجاورة.