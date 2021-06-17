شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يتفقد مشروع «كهرباء محطة الحمرية» ويشيد بسرعة التنفيذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تفقد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، مشروع إنتاج الكهرباء في محطة الحمرية، الذي يعد من أحدث المشروعات ذات الأهمية في قطاع الطاقة، حيث ستولّد المحطة 1800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية. وأعرب سموّه، عن سعادته بالتسارع الذي تشهده مراحل المشروع الذي سينعكس في نهايته على جودة الكهرباء، وتلبية احتياجات الإمارة من الطاقة، بالتزامن مع النمو السكاني والتطور العمراني، والمشروعات المتنوعة في البنية التحتية والمرافق العامة. وأثنى سموّه على تعاون المجلس البلدي، وسكان منطقة الحمرية، الذين أسهموا، بتعاونهم، في تسارع العمل في المشروع وتقديم الدعم اللازم. مشيداً سموّه بدور شركاء المشروع، من جهات وشركات ومختصين، في العمل على تنفيذه بأفضل معايير التشغيل وإنتاج الطاقة. واستمع سموّه، إلى شرح من سعيد سلطان السويدي، رئيس «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة»، عن مراحل المشروع الذي بلغ إنجازه 86%. ويأتي ضمن رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، الهادفة إلى زيادة القدرة الإنتاجية المركّبة، لتبلغ 4600 ميجاواط من الكهرباء، ورفع الكفاءة التشغيلية إلى أكثر من 60%، ما له الأثر الكبير في الحد من الانبعاثات الكربونية. ويتكون المشروع من ثلاث مجموعات تعمل بنظام الدورة المركبة، تستطيع كل منها إنتاج 600 ميجاواط. وتتكون من توربينة غازية من نوع «جنرال إلكتريك»، بقدرة إنتاجية 400 ميجاواط، وغلاية استرداد حرارة، وتوربينة بخارية بسعة 200 ميجاواط. واطلع سموّه، على غرفة عمليات المشروع، وتعرف إلى آلية عملها باستخدام أحدث التقنيات في التحكم والمتابعة. وقد بدأت أولى المجموعات المركبة بالتشغيل التجريبي في إبريل الماضي، على أن يبدأ تشغيلها الرئيسي في نوفمبر القادم. ومن المتوقع اكتمال المجموعة الثانية في فبراير 2022، والثالثة والأخيرة في فبراير 2023.