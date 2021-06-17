شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية يمثل علامة فارقة فى تاريخ البناء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم يمثل يوما تاريخيا فى تاريخ مصر الحديث، وبمثابة توثيق لمراحل النمو التى تشهدها مصر .

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته باحتفالية مراسم الأعمال الخرسانية لأطول برج فى أفريقيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أن القيادة السياسة تهتم بشكل دائم بما يتم تنفيذه داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها المختلفة، لافتا إلي أن مشروع البرج الايقوني سيكون بمثابة علامة تضاف لسجل المهندس المصري، ونقطة فارقة فى تاريخ العمران داخل مصر.

وأوضح أنه الأسبوع المقبل سيتم تدشين مشروع جديد مع الجانب الصيني فى مدينة العلمين الجديدة عدد من الأبراج الجديدة، وهو ما يؤكد مدى التعاون بسن مصر والصين .

وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتدشين عدد من المشروعات ونحتفل بمراحل النمو التي تشهدها مصر في مختلف محافظاتها .

وأكد أن مصر تشهد معدلات مرتفعة من البناء والعمران في مختلف المحافظات، موضحا أننا اكتسبنا خلال الفترة الماضية القدرة على الإسراع فى معدلات التنمية بشكل أعلى مما كان تسير به مصر قبل 2014.

وتقدم وزير الإسكان بالشكر لدولة الصين والشركة الصينية بسبب مرونتهم الكبيرة مع الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا المشروع الضخم.