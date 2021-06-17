شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
وكان سعر الذهب سجل هبوطا كبيرا عالمياً باكثر من 2.1%، وذلك بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الفدرالي في ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء 16 يونيو الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى 2023، عازيا ذلك إلى تحسن الوضع الصحي.
سعر الذهب في مصر تراجع أمس قرابة 16 جنيها للجرام، حيث هبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر لمستويات 778 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 سعر 666.75 جنيها وعيار 24 سجل 889 جنيه وتراجع سعر الجنيه الذهب إلي مستويات 6224 جنيه.
وشدد الفدرالي على تعهده بانتظار "مزيد من التقدم الكبير" قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل.
ولا تعني النبرة الجديدة تغيرا وشيكا في السياسة، فقد أبقى الفدرالي أمس الأربعاء 16 يونيو على أسعار الفائدة قرب الصفر، وقال إنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر لدعم التعافي الاقتصادي وفق وكالة رويترز.
ويشير متوسط توقعات صناع السياسات الآن إلى أن أول زيادة في أسعار الفائدة قادمة في 2023 بدلا من 2024.