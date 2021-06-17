شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تراجعا بقيمة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 778 جنيها للجرام، على خلفية هبوط سعر المعدن الأصفر عالمياً إلي مستويات 1805 دولار.

وكان سعر الذهب سجل هبوطا كبيرا عالمياً باكثر من 2.1%، وذلك بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الفدرالي في ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء 16 يونيو الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى 2023، عازيا ذلك إلى تحسن الوضع الصحي.

سعر الذهب في مصر تراجع أمس قرابة 16 جنيها للجرام، حيث هبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر لمستويات 778 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 سعر 666.75 جنيها وعيار 24 سجل 889 جنيه وتراجع سعر الجنيه الذهب إلي مستويات 6224 جنيه.

وشدد الفدرالي على تعهده بانتظار "مزيد من التقدم الكبير" قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل.

ولا تعني النبرة الجديدة تغيرا وشيكا في السياسة، فقد أبقى الفدرالي أمس الأربعاء 16 يونيو على أسعار الفائدة قرب الصفر، وقال إنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر لدعم التعافي الاقتصادي وفق وكالة رويترز.

ويشير متوسط توقعات صناع السياسات الآن إلى أن أول زيادة في أسعار الفائدة قادمة في 2023 بدلا من 2024.