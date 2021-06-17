شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع الأيقوني بمصر: المشروع استغرق 800 يوم عمل بدون توقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد البنا، مدير مشروع البرج الأيقوني بشركة دار الهندسة، أنه تم البدء فى تنفيذ البرج خلال 800 يوم عمل بدون توقف، موضحا أن جائحة كورونا لم تتسبب فى توقف العمل ليوم واحد داخل البرج الأيقوني .

وأضاف أن العمل تم علي3 مراحل، وبعد ذلك تم تركيب الشدة الخرسانية والتى ساهمت فى سرعة وتيرة العمل داخل البرج الأيقوني، أما المرحلة الثانية، من الدور الثالث للدور الـ30 استغرقت نحو 100 يوم عمل، فيما المرحلة الثالثة من اليوم الخميس كان الدور الواحد يستغرق نحو 6 أيام عمل .

وأكد المرحلة الرابعة والأخيرة أن الدور كان يستغرق نحو 4 أيام عمل فقط، موضحا أنه تم الاعتماد علي 3 مضخات و3 أوناش برجية، وأكد أن طقم العمل 190 عامل ما بين مهندس وفني وعامل .