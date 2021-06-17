شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية: المشروع بمثابة هرم مصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى نظمتها وزارة الإسكان بالتعاون مع الجانب الصيني.

قال وى تي شي، مدير مشروع البرج الأيقونى، إن البرج الأيقونى بعد أطول برج فى افريقيا، علي مساحة إجمالية 65 ألف متر مربع، والمساحة البنائية 268 ألف متر، ويتكون من 80 طابقا، بطول 385 مترا، ويعد هرم مصر فى العصر الحديث .

وأضاف خلال كلمته بالاحتفالية، أنه تم الاستعانة بعدد من التقنيات الحديثة والتى يم تنفيذها لأول مرة فى مصر، مضيفا أنه تم ادخال أول رافعة إلكترونية، وكذلك معدات صب الخرسانة وغيرها، موضحا أن الدور كان يستغرق نحو 4 أيام فقط، وهو بمثابة أسرع مبني تم إنشاؤه فى العصر الحديث.

وقال "لا يزال أمامنا طريق طويل من العمل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال بمنطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة طبقا لأعلى مستوى".