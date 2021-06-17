شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 17-6-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت معظم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس الموافق 17-6-2021، أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ما عادا سعر الدولار والريال السعودى حيث شهدا استقرارا، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه، ليسجل 18.65 للشراء، 18.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.87 للشراء، 19.02 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراراه فى آخر أيام الأسبوع أمام الجنيه المصري، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، كما هو عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره فى بنك "الاسكندرية" والقاهرة، وفى البنك التجارى الدولى "cib"، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 18.65 للشراء، 18.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.87 للشراء، 19.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلًا 21.76 جنيه للشراء، 21.96 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.93 جنيه للشراء، 22.13 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 48.95 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، مقابل 49.00 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.