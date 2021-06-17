شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تمنح 17 شركة مهلة إرسال القوائم المالية ربع السنوية والان مع تفاصيل الخبر
وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالبورصة وهم؛ أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، دايس للملابس الجاهزة، التعمير والاستشارات الهندسية (أرسلت المستقل)، بى اى جى للتجارة والاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، أجواء للصناعات الغذائية – مصر (أرسلت المستقل)، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، القلعة للاستشارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، اسيك للتعدين - اسكوم.
كما قررت اللجنة، إدراج وتداول أسهم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، إلى القائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأحد 20 يونيو الجاري، وذلك في ضوء عدم كفاية خطة عمل لنشاط الشركة والتي كان يستوجب إعدادها والافصاح عنها حفاظًا على حقوق المساهمين في ضوء المستجدات على مجلس الإدارة.