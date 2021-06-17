شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تمنح 17 شركة مهلة إرسال القوائم المالية ربع السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، منح 17 شركة مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الأولى طبقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 6 مايو عام 2021، على أن يتم عرض الشركات غير الملتزمة على لجنة القيد لإعمال شئونها، وذلك وفقًا لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالبورصة وهم؛ أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، دايس للملابس الجاهزة، التعمير والاستشارات الهندسية (أرسلت المستقل)، بى اى جى للتجارة والاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، أجواء للصناعات الغذائية – مصر (أرسلت المستقل)، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، القلعة للاستشارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، اسيك للتعدين - اسكوم.

كما قررت اللجنة، إدراج وتداول أسهم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، إلى القائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأحد 20 يونيو الجاري، وذلك في ضوء عدم كفاية خطة عمل لنشاط الشركة والتي كان يستوجب إعدادها والافصاح عنها حفاظًا على حقوق المساهمين في ضوء المستجدات على مجلس الإدارة.