شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة المدابغ" تعد مذكرة عاجلة لرئيس اتحاد الغرف بخصوص الانتقال لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شعبة المدابغ بغرفة القاهرة التجارية مذكرة عاجلة لرفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تتضمن مقترحات أصحاب المدابغ بمنطقة المكس بالإسكندرية بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته الشعبة بغرفة القاهرة لمناقشة أهم مقترحات أصحاب مدابغ منطقة المكس حول نقلهم إلى منطقة برج العرب.

وقال محمد مهران رئيس شعبة المدابغ بغرفة القاهرة التجارية إنه بعد طلب أصحاب المدابغ بالاسكندرية من الشعبة رفع مقترحاتهم إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تم عقد هذا الاجتماع، وتضمنت المذكرة عدة مقترحات من أصحاب المدابغ بالاسكندرية البالغ عددهم حوالى 35 مدبغة سيتم نقلها من المكس إلى برج العرب بالاسكندرية، بالإضافة إلى بعض الاستفسارات حول عملية النقل فيما يتعلق بالقيمة المالية لسعر المتر في مصانع المكس بالإسكندرية، والمُنتظر هدمها ونقلها إلى المنطقة الجديدة ببرج العرب، كما أنه في حالة التعويض بمبنى بديل يرغب أصحاب المدابغ في معرفة تفاصيل الأمتار المقابلة لأمتار المباني في منطقة المكس، مشيرًا إلى أن مصانع المكس هي ملك بعقود مسجلة وليس حكرًا، كما أنهم يطالبون بالتمتع بنفس امتيازات المدابغ التي تم نقلها من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكي من حيث عملية نقل المعدات فيما سيتحملون هم تكاليف الفك والتركيب لهذه المعدات أسوة بما حدث أثناء نقل المدابغ إلى الروبيكي.

ونوه "مهران" إلى أنه خلال أيام قليلة ستكون المذكرة الخاصة بمدابغ الإسكندرية وافية وتفصيلية بكافة مطالبهم ومقترحاتهم بعد الحوار الذي شهده الاجتماع وتبادل الآراء، لرفعها إلي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لاتخاذ ما يراه مناسبًا، خاصة أنه يرعى كافة القطاعات والأنشطة المنتسبة للغرف التجارية على مستوي الجمهورية، ويسعى إلى تطويرها وتنميتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية بما يتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة.