شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 9874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12422 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3854 نقطة.

فيما ارتقع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3180 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، ليسيكو مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن.