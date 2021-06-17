شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين بفعل بيانات الفيدرالي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، فى ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعد بيانات البنك الفيدرالي الاحتياطي فى الولايات المتحدة ، والتي وفرت رؤية أكثر وضوحا حول مستقبل السياسة النقدية ، خاصة بعد تحرك الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة ،مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1936$ الأدنى منذ 13 نيسان/أبريل الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1994$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2006$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.1% مقابل الدولار ،بأكبر خسارة يومية فى عام 2021 ، تحديدا أكبر خسارة يومية منذ 19 آذار/مارس 2020 ، بفعل نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.4% ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 91.75 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث تسارع الإقبال على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد الرؤية الجديدة للبنك الفيدرالي الاحتياطي ،والتي جاءت أكثر تشددا عن ما كان متوقعا فى أسواق المال العالمية ، خاصة عملية تحرك الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة ،مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

حرك البنك الفيدرالي الاحتياطي يوم الخميس توقعات لأول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بعد جائحة فيروس كورونا إلى عام 2023 ،وأشار إلى تحسن الوضع الصحي فى البلاد ،و أكد أن التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم يحدث بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا.

أظهرت توقعات حزيران/يونيو ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام المذكور ،وكانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

رفع المركزي الأمريكي توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% خلال توقعات آذار/مارس الماضي ،وإلى 2.1% و 2.2% فى عامي 2023 و 2023 من معدل 1.8% متوسط التوقعات السابقة.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،رفع البنك توقعات النمو إلى 7% خلال العام الجاري من 6.5% خلال آذار/مارس الماضي ،وظل توقعات النمو فى عام 2023 دون أي تغيير عند 3.3% ، مع رفع توقعات النمو فى 2023 إلى 2.4% من 2.2%.