شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أسواق المال الكويتية: مخالفات "الاستثمارات الوطنية" إجرائية لا موضوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت هيئة أسواق المال الكويتية إن قرار مجلس التأديب الصادر في جلسته المنعقدة في 9 يونيو الماضي بشأن المخالفة المقيدة ضد "شركة الاستثمارات الوطنية" هو قرار صادر في حق الشركة سالفة الذكر بذاتها لارتكابها مخالفات إجرائية وليست مخالفات موضوعية تم التأكد من استيفائها بشكل مباشر وتصويب الوضع المخالف، ولم تكتشف أو تنسب ثمة مخالفة لعملاء الشركة المذكورين في قرار مجلس التأديب.

وشددت الهيئة على قيامها بمواصلة دورها الرقابي والتنظيمي، والذي من شأنه خلق بيئة استثمارية سليمة في دولة الكويت مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتنهض شركة الاستثمارات الوطنية التي يبلغ رأسمالها المدفـوع 79,786,210 مليون دينار كويتي، بدور بالغ الفعالية والنشاط في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية.

وتأسست في 6 ديسمبر 1987 كشركة كويتية مساهمة بهدف الاستثمار في العقارات والملكية الخاصة، وتم إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية (حالياً بورصة الكويت) في عام 1988.