شكرا لقرائتكم خبر عن "جاسم للنقليات" تسعى لطرح 60 مليون سهم بالبورصة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعمل شركة جاسم للنقليات والمناولة حالياً على إنجاز متطلبات الإدراج بشأن إنهاء الإجراءات المتعلقة بزيادة عدد مساهميها إلى النسبة المحددة، التي تؤهلها لعملية الإدراج في السوق الرئيسي بالبورصة الكويتية، لاسيما بعد الموافقة المبدئية، التي حصلت عليها الشركة أخيراً من هيئة أسواق المال.

وقامت شركة جاسم للنقليات والمناولة بعملية طرح ثانوي خاص لـ 60 مليون سهم عادي بحد أقصى بسعر 450 فلساً للسهم، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 22.50 ألف سهم أو 10.12 ألف دينار، ويبدأ تاريخ الاكتتاب من أمس، إلى 8 يوليو المقبل، بحسب صحيفة "الجريدة".

وعملية الطرح للاكتتاب التي قامت بها الشركة ستكون من المساهمين الحاليين إلى مستثمرين محترفين، وتمثل ما يصل إلى 40% من رأس المال الحالي.

ويشار إلى أن التواصل مع بورصة الكويت بشأن إنهاء الإجراءات المتبعة والخاصة بالإدراج، والمتمثلة في الإعلان بالجريدة الرسمية، ومرتين في صحيفة محلية، وإعداد البيانات، والإفصاح عن كل البيانات المتعلقة به على موقع البورصة، إضافة إلى إجراءات أخرى مطلوبة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.

ولتسهيل الإدراج والاكتتاب بالبورصة، كان هيئة أسواق المال الكويتية تسعى الشهر الماضي إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

وتسهيل شروط الإدراج وتوفيقها مع الأطر المعمول بها في الأٍسواق الاقليمية والعالمية جاء بطلب من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومقترح ودراسة هيئة أسواق المال، مما سيعزز أكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة.