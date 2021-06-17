شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يرفع سعر الأساس بواقع 5 نقاط أساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيقوم، اعتباراً من يوم الخميس 17 يونيو 2021، برفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 5 نقاط أساس. ويأتي هذا القرار، إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة بـ 5 نقطة أساس في اجتماعه، الأربعاء، وعليه سيكون سعر الأساس الجديد الذي حدده المصرف المركزي هو 15 نقطة أساس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.