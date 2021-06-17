«الجاليريا - جزيرة المارية» يستقبل زواره بخصومات صيفية

أبوظبي: ”الخليج 365”

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أعلن «الجاليريا - جزيرة المارية» عن موعد احتفالية تسوق صيفية حافلة بالعروض والخصومات قد تصل حتى 75% لدى العديد من الأسماء والعلامات التجارية الكبرى خلال الفترة 17 يونيو/ حزيران الجاري ولغاية 31 أغسطس/آب 2021. وذلك كجزء من فعاليات «موسم تسوق صيف أبوظبي» الذي تنظمه عروض أبوظبي.

وسيتمكن زوار خلال هذه الاحتفالية من الاستمتاع بأفضل تجارب التسوق الحصرية، لا سيما مع اقتراب عيد الأب في 20 يونيو/ حزيران الجاري، وسعي الكثيرين للبحث عن أجمل الهدايا لتقديمها لآبائهم خلال هذه المناسبة.

يمثل «موسم تسوق صيف أبوظبي» من الأسباب العديدة التي تجعل من مركز الجاليريا جزيرة المارية الوجهة الأمثل لاختبار أجمل ما تقدمه إمارة أبوظبي من تجارب للتسوق والطعام والحياة العصرية.

وباحتضانه لنخبة من أشهر العلامات التجارية الحصرية، وأشهى تجارب الطعام المميزة، إلى جانب باقة من الخيارات الترفيهية العالمية التي تناسب جميع الأعمار، يعتبر الجاليريا جزيرة المارية الوجهة الأمثل للسكان والزوار في إمارة أبوظبي هذا الصيف.