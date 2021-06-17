التشديد النقدي لدى «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعاً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1820.34 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 في المئة إلى 1822 دولاراً.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا «تعرض الذهب للسحق أثناء الليل بفعل ميل أزيد من مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب تشديد السياسة النقدية. ويشهد تعافياً متواضعاً في آسيا، لكن موجة صعوده تبدو على نحو أكبر عمليات شراء للمضاربة بسبب الانخفاض وأموال سريعة لتغطية مراكز مدينة، أكثر من كونها تصويتاً بالثقة في المعدن الأصفر. مضيفاً: يجب التعامل مع التعافي في الذهب بحذر؛ إذ إننا لم نر بعد الكيفية التي سيتطور بها التغيير في لهجة مجلس الاحتياطي بالكامل في الأسواق. الإغلاق اليومي للذهب دون 1797.50 دولار سيشير إلى تصحيح أعمق محتمل».

ونزلت أسعار الذهب أكثر من 2.5 في المئة أمس الأربعاء، وبلغت أدنى مستوياتها منذ السادس من مايو/ أيار، بعد تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من جانب مسؤولي المركزي الأمريكي مما رفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويُعتبر الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم، لكن زيادة المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة ستزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً وتقلل جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 في المئة إلى 27.08 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم واحداً في المئة إلى 2769.98 دولار ونزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 1120.77 دولار. (رويترز)