مصارف أسترالية كبرى تعلن عن تعطل خدماتها الإلكترونية

أعلنت المصارف الأسترالية الكبرى اليوم الخميس، عن انقطاعات تؤثر في خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها ومواقعها على الإنترنت، مؤكدة أنها تحاول تحديد السبب في أسرع وقت ممكن.

وقال «كومونولث بنك» أكبر مصرف أسترالي، لوكالة فرانس برس: «تبين لنا أن بعض عملائنا يواجهون حالياً مشاكل في الوصول إلى خدماتنا». مضيفاً: «هذه المشكلة تطال الكثير من المؤسسات بما في ذلك العديد من المصارف الكبيرة».

(أ ف ب)