شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعزز فرص ضحايا العنف الأسري في الحصول على حق اللجوء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

ألغى وزير العدل الأمريكي قراراً يعود لعهد الرئيس السابق دونالد ترامب، جعل من الصعب على ضحايا العنف الأسري، وعنف العصابات الحصول على حق اللجوء، في أحدث تحرك للرئيس جو بايدن لإنشاء ما يقول إنه نظام هجرة أكثر إنسانية.

وكتب وزير العدل ميريك جارلاند، في رأي قانوني من ثلاث صفحات، أن الصياغة الفضفاضة للقرار الذي اتخذته إدارة ترامب: «قد تثير البلبلة وتثني عن البت بعناية في طلبات اللجوء كل حالة على حدة». وألغى بايدن، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، العديد من سياسات الهجرة التي اتبعها سلفه الجمهوري، ومضى قدماً في تنفيذ أجندته الخاصة.

وقال مسؤولو الهجرة الأمريكيون، الاثنين، إنهم سيوسعون نطاق الحصول على تصاريح العمل والإعفاء من الترحيل لبعض المهاجرين من ضحايا الجرائم بينما لا تزال تأشيراتهم قيد البحث. ورحب المدافعون عن الحق في الهجرة بقرار جارلاند، وقالوا إنه سيساعد على استعادة الحماية لطالبي اللجوء. ويطلب العديد من المهاجرين من أمريكا الوسطى والمكسيك اللجوء بسبب تعرضهم للعنف الأسري وعنف العصابات.