«قانونية استشاري الشارقة» تنظر21 شكوى وتطلع على 4 ردود

الشارقة:

”الخليج 365”

مع قرب نهاية أعمال الدور الحالي للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الخميس، نظرت في إحدى وعشرين شكوى تقدم بها أصحابها إلى المجلس، واستوفت الاشتراطات القانونية.

وحرصت اللجنة على دراسة الشكاوى وإبداء الرأي القانوني بشأنها، في ظل قرب انتهاء أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

ترأس الاجتماع الدكتور شاهين المازمي، رئيس اللجنة وحضره عبدالله ميرزا، مقرر اللجنة وخليفة بوغانم، ومحمد علي الحمادي، ومحمد آل علي، وعلي النقبي، والدكتور إسماعيل البريمي، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية.

ونظرت اللجنة خلال اجتماعها في أربعة ردود واردة إلى المجلس من الدوائر الحكومية، عن شكاوى سابقة، وتباحثت اللجنة في تلك الردود، وأقرت إخطار أصحاب الشكاوى بها.

وأعرب الدكتور شاهين المازمي، عن حرص المجلس معبر اللجنة التشريعية، على استقبال الشكاوى التي ترد إلى المجلس، والنظر فيها. مؤكداً أن الأمانة العامة، تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل، وتعرضها على هيئة مكتب المجلس، لنظرها والتصرف بشأنها، وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى، وهي أن يكون من قدّمها ذاكراً اسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله، وموقّعاً عليها.