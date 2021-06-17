شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد بشأن الحالة الصحية لإريكسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن- رويترز

قال طبيب المنتخب الدنماركي في بيان اليوم الخميس إن لاعب الوسط كريستيان إريكسن سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وأضاف مورتن بوسن طبيب الدنمارك: «بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب».

وأكد الطبيب أن هذا الجهاز بات ضرورياً بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.