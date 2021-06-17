شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 29-31 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17-6-2021 تشهد استقرارا فى الأسواق .

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح بين 26 - 27 جنيها للكيلو، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والأمهات يتراوح بين 20-21 جنيها في المزرعة، أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 30-32 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 30-33 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد لـ"الخليج 365" أن أسعار كرتونة البيض الأبيض 37 جنيها في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسعر البيض البلدى، سجل 42 جنيها في المزرعة 46-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.