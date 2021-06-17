شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع لمحال ووحدات سكنية بالحى المتميز ودار مصر بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لضبط المخالفات بالحي المتميز ومشروع دار مصر بالمدينة، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع لمحال ووحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط والعمل بدون ترخيص، وذلك بقيادة مسئولى الشرطة، وبمشاركة مسئولى إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تنفيد قرارات الغلق والتشميع بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مضيفاً أنه سيتم استكمال الحملات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وطالب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني المدينة، بعدم مخالفة القانون والالتزام بالغرض المخصص للوحدات السكنية والمحال التجارية وشروط التعاقد.