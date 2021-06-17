شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب الاختياري لأسهم أسيوط الإسلامية للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على السير في إجراءات شطب القيد الاختياري لأسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية برأس مال قدره 66.8 مليون جنيه موزعًا على عدد 6.7 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، على أن يتم شراء أسهم من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختيارى والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء بسعر 28.5 جنيه.

ووجهت لجنة القيد، بفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عملية الشراء لأسهم المعترضين بما يتفق والمادة (55) من قواعد القيد وما ورد بالمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، ونقل تداول أسهم الشركة إلى القائمة (د) وفقًا للضوابط المنظمة لذلك في ضوء قيام الشركة بالسير في إجراءات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأحد 20 يونيو الجاري.

كما قررت اللجنة، قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة بالم هيلز للتعمير من 6.24 مليار جنيه إلى 6.16 مليون جنيه بتخفيض قدره 72.7 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 36.35 مليون سهم الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2020، وأان تدرج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 21 يونيو.

وتخفيض رأس المال المرخص به لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية من 360 مليون دولار إلى 245.7 مليون دولار، تنفيذاً للمادة (10) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 31 أغسطس عام 2020، مع التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلًا بأحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد والمادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تقدم شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 479.5 مليون جنيه إلى 599.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 119.9 مليون جنيه موزعة على عدد 193.4 مليون سهم بقيمة اسمية 0.62 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من حصة المساهمين من أرباح العام وفقا للقوائم المالية في 31/12/2020، وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.