شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: اعتماد الجمارك فواتير التصدير مشروط بصدورها من المنظومة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أنه في حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد ومكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولي الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية (GS1) فإنه يتم استخدام ذات الكود عند التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأشار وزير المالية، إلى أنه في حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد وغير مكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولي الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية (GS1) ، فإنه يتم استخدام الكود الوارد بالفاتورة الاستيرادية بعد ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC) وفقًا لنظام التكويد المعمول به في منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع المنظومة حيث يتم الحصول على أكواد (EGS نظم التكويد الخاصة بالضرائب ) ، ويتم استخدام أكواد السلع المستوردة باعتبارها كود داخلي للسلعة .
وأكد على أنه فى ضوء مراحل إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فلا تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت فواتير صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية .