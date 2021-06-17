أسعار الذهب ترتفع بعد مبيعات كثيفة

المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم ،لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1820.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 % إلى 1822 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 % إلى 27.08 دولار للأوقية.