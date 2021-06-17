عالمياً.. إصابات «كورونا» تتجاوز 176.91 مليون

عواصم-وكالات:

أصيب أكثر من 176.91 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و985359. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، الخميس، تسجيل 67208 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 29.70 مليون، في حين بلغ مجمل الوفيات 381903 بعد تسجيل 2330 وفاة.

وأظهرت بيانات «معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و718955 حالة بعد تسجيل 1330 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90179 بعد تسجيل 105 حالات وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، إن البرازيل سجلت 2997 وفاة بمرض «كوفيد-19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليوناً و628588 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 493693 وفاة. والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس «كورونا» بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن بر الصين الرئيسي سجل 19 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، الأربعاء، نزولاً من 21 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 15 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج. أما الحالات الأربع التي انتقلت إليها العدوى محلياً فكانت جميعها في إقليم جوانجدونج في الجنوب الشرقي.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 نزولاً من 36 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة. وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91511 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.