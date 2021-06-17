ليديكي تتألق في التجارب الأمريكية للسباحة المؤهلة للأولمبياد

رويترز

خطفت كاتي ليديكي الأضواء في التجارب الأمريكية للسباحة المؤهلة لأولمبياد طوكيو بعد فوزها بسباقي 200 متر و1500 متر حرة في غضون أكثر من ساعة بقليل.

وخضعت ليديكي، التي حجزت مكانها في سباق 400 متر بالفوز يوم الاثنين الماضي، لأصعب اختبار بخوض السباقين كما أضافت سباقين إلى برنامجها الأولمبي.

وبعد انتصارها بسهولة في سباق 200 متر عادت ليديكي إلى حوض السباحة بعد 70 دقيقة وأنهت سباق 1500 متر بفارق أكثر من نصف طول حوض السباحة أمام إريكا سوليفان لتحقق زمناً قدره 15 دقيقة و40.50 ثانية وهو الأسرع في العالم هذا العام.

وتأهلت السباحة الأمريكية البالغ عمرها 24 عاماً إلى ثلاثة سباقات في أولمبياد طوكيو وستدافع عن لقبها في سباقي 200 و400 متر حرة بعد الفوز بهما في ريو 2016 بينما تشهد منافسات السيدات الأولمبية الظهور الأول على الإطلاق لسباق 1500.

وقالت ليديكي التي تملك أسرع عشرة أزمنة في سباق 1500 "الأمور سارت على ما يرام، قلت لمنافساتي إننا نصنع التاريخ الليلة، أعتقد أننا كنا متحمسات لنيل هذه الفرصة.

حاولت الاستمتاع باللحظة، فقد مر وقت طويل وأنا سعيدة بوصولنا إلى هذه المرحلة أخيراً".

وحققت ليديكي زمناً قدره دقيقة واحدة و55.11 ثانية في سباق 200 متر.