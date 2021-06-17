شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن تطوير منطقة الأهرامات بتكلفة 200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
1- تم توقيع عقد تطوير الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات.
2- التوقيع بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية - إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - وشركة خاصة.
3- يتكلف التطوير فى مرحلته الأولى 200 مليون جنيه وفى الثانية 350 مليون جنيه.
4- التطوير في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها، وتحسين إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لها، والشراكة مع القطاع الخاص.
5- غرض المشروع الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب.
6- علاوة على وتطوير عروض الصوت والضوء باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض.
7- يساهم التطوير فى الترويج السياحي للمنطقة.
8- عملية تطوير والمشاركة تتم خلال 16 شهرا من تاريخ استلام الموقع، على أن تكون مدة العقد 15 سنة تحصل.
9- بموجبه تحصل شركة مصر للصوت والضوء على نسبة 17% من إيرادات المشروع وبحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% بصورة تراكمية سنوياً.