شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن تطوير منطقة الأهرامات بتكلفة 200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الأهرامات خطة تطوير وتحديث شاملة خلال المرحلة المقبلة بما فيها عروض الصوت والضوء والمنطقة المحيطة.. تعرف علي التفاصيل فى 9 معلومات .

1- تم توقيع عقد تطوير الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات.

2- التوقيع بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية - إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - وشركة خاصة.

3- يتكلف التطوير فى مرحلته الأولى 200 مليون جنيه وفى الثانية 350 مليون جنيه.

4- التطوير في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها، وتحسين إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لها، والشراكة مع القطاع الخاص.

5- غرض المشروع الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب.

6- علاوة على وتطوير عروض الصوت والضوء باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض.

7- يساهم التطوير فى الترويج السياحي للمنطقة.

8- عملية تطوير والمشاركة تتم خلال 16 شهرا من تاريخ استلام الموقع، على أن تكون مدة العقد 15 سنة تحصل.

9- بموجبه تحصل شركة مصر للصوت والضوء على نسبة 17% من إيرادات المشروع وبحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% بصورة تراكمية سنوياً.