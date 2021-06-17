شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول- تحليل - 17-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج بتداولاته الأخيرة لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنلاحظ ارتكازه دون الحاجز الإضافي المستقر عتد 133.60 مشكلا بذلك موجه تصحيحية هابطة ليقترب بذلك من الهدف الأول المتمثل بمستوى 132.50.

نتوقع بتذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 وتقديمه للعزم السلبي الإضافي, تشكيل السعر لموجه سلبية جديدة ليحاول بذلك الوصول نحو دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 132.05 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.20 و 132.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط