شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين دون أي جديد-تحليل - 17-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن حتى تداولات هذه اللحظة ليحافظ بذلك على تذبذبه ضمن المسار الجانبي والمتمثل بالحاجز المستقر عند 155.65 ومستوى الدعم المتمركز قرب 154.30.

لذلك, سنبقى على حيادية التداول ولنذكر بأهمية مراقبة تصرف السعر لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية في حال تجاوزه لإحدى المحاور الرئيسية كما هو مذكور بالتقرير السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.65 و 154.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي