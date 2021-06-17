الاقتصاد

الباوند مقابل الين دون أي جديد-تحليل - 17-6-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن حتى تداولات هذه اللحظة ليحافظ بذلك على تذبذبه ضمن المسار الجانبي والمتمثل بالحاجز المستقر عند 155.65 ومستوى الدعم المتمركز قرب 154.30.

 

لذلك, سنبقى على حيادية التداول ولنذكر بأهمية مراقبة تصرف السعر لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية في حال تجاوزه لإحدى المحاور الرئيسية كما هو مذكور بالتقرير السابق.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.65 و 154.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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