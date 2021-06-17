الاقتصاد

سعر البلاتين يصمد فوق الدعم– تحليل - 17-6-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم  

بالرغم من تعرض سعر البلاتين مؤخرا لضغوط سلبية قوية نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, إلا أن صموده فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز قرب 1110.00 يدعم النطرة الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.

 

لذلك, سنبقى على توقعنا الصاعد ولنؤكد مجددا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تشكيل الاندفاع الصاعد والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 1190.00 و 1230.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1170.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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