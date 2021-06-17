شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم– تحليل - 17-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

بالرغم من تعرض سعر البلاتين مؤخرا لضغوط سلبية قوية نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, إلا أن صموده فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز قرب 1110.00 يدعم النطرة الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.

لذلك, سنبقى على توقعنا الصاعد ولنؤكد مجددا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تشكيل الاندفاع الصاعد والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 1190.00 و 1230.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم