شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلامس المتوسط المتحرك 55– تحليل- 17-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النحاس هبوطه التصحيحي بتداولات يوم أمس ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55 والذي يعزز ثبات دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 4.2200.

يعتمد السيناريو القادم على قوة الدعم المذكور سابقا لنتوقع بثباته تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول بذلك اختراق مستوى 4.4000 والوصول نحو 4.5500 بشكل أولي, أما تحقيق لكسر هذا الدعم, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الهابط ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بانجذابه نحو 3.9200 و 3.7200 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2200 و 4.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم