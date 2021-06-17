شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النفط ضغط سلبي واضح يوم أمس ليكسر دعم القناة الصاعدة ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل قناة فرعية هابطة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، وبالتالي، فإن اختراق 71.90 سيفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 74.00 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 71.25 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد