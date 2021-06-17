شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الخامس من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الخامس من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 19 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.09% لتتداول حالياً عند 1,126.22$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,125.16$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 91.37 مقارنة بالافتتاحية عند 91.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 16 ألف طلب إلى 360 ألف طلب مقابل 376 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 69 ألف طلب إلى 3.43 مليون طلب مقابل 3,499 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 30.3 مقابل 31.5 في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% و البقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار.

كما تابعنا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون وكشف صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والذي أعرب باول من خلاله أن احتمالية التضخم يمكن أن تكون منخفضة للغاية في المستقبل.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.