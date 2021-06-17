شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة المانجو تبدأ فى سوق العبور أسعارها تتراوح بين 7- 40 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بشائر محصول المانجو الظهور داخل الأسواق حيث ظهر في السوق 12 صنف مانجو ، ووفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار العام الحالي متوسطة وفى متناول الجميع .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار المانجو جيدة هذا العام ، مشيرا إلى أن الاقبال منخفض نسبيا وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الأخرى من الفاكهة مثل الخوخ والبطيخ و العنب ، متوقعا ان يزداد الطلب عليها تدريجيا .

وأشار النجيب في تصريح لليوم السابع إلى أن المحصول الحالي بالسوق هو انتاج خط الصعيد ولكن لم يتم جنى محصول وجه بحرى والاسماعيلية ، موضحا أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 7 – 20 جنيها للأصناف الشعبى ، بينما أسعار باقى الأصناف تصل بحد أقصى 40 جنيها وفقا لأسعار الجملة .

وفيما يلي قائمة بأسعار المانجو بسوق العبور للجملة : -

عويس 15 – 30 جنيها

الهندى 15 – 20 جنيها

التيمور 15 – 25 جنيها

الزبدية 10 – 14 جنيها

البلدى 8 – 14 جنيها

فونس 15 – 20 جنيها

الفص 20 – 40 جنيها

دبشة 7 – 11 جنيها

صديقة 12 – 20 جنيها

جولك 9 – 18 جنيها

سكرى 10 – 20 جنيها

بيض العجل 7 – 11 جنيها