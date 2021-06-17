شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً ليتخطى هدفنا المنتظر عند 0.9058 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد المتوقع خلال الفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9135.

لذلك، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9058 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9135

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد