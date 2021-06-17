شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.7615 ويستقر عنده، ونتوقّع استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يصل هدفه التالي إلى 0.7500.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 0.7765 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط