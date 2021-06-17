شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر أرضية الدعم – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس، وافتتح اليوم بانخفاض إضافي ليختبر الدعم المحوري 73.60، مع ملاحظة أن السعر يرتد صعوداً من هناك، ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 76.20 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بدعم من وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 73.60 والأهم فوق 72.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.60 والمقاومة 75.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد