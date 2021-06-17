شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف السلبي – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بملامسة هدفنا المنتظر عند 26.85 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، ونتوقع استمرار الميل الهابط لكسر هذا المستوى والتوجه نحو مستوى 26.25 كمحطة تصحيحية تالية، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 27.55 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.50 والمقاومة 27.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط