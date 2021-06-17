شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب انخفاض إضافي يوم أمس، حيث كسر مستوى 1825.15 واقترب من الهدف الممتد عند 1800.00، ويظهر ميل صاعد مع افتتاح اليوم ليختبر المستوى الأول الذي يتحول إلى مقاومة الآن، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستنئاف المسار التصحيحي الهابط، متأثراً باكتمال نموذج القمة المزدوجة الذي ملامحه بالرسم البياني، مع الإشارة إلى أن كسر 1800.00 سيدفع السعر إلى 1770.00 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1825.15 والثبات فوقه سيوقف الضغط السلبي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1860.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط