شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 111.05، ليستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 111.80 كهدف تالي.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 110.35 قد يضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي لاختبار مناطق 109.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 111.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد