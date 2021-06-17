شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بقوة – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي يوم أمس ليتجاوز مستوى 1.4030 ويصل إلى مشارف مستوى 1.3960، ونتوقع إجراء مزيد من التصحيح الهابط خلال الجلسات القادمة، قد يسبقه بعض الارتفاع المؤقت لإعادة اختبار مستوى 1.4030 قبل العودة للانخفاض من جديد.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي، مع الأخذ بعيد الاعتبار أن اختراق 1.4030 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية واختبار مستوى 1.4110 قبل تحديد مصير الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3910 والمقاومة 1.4070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط