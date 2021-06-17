شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الأهداف السلبية الممتدة – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج اليورو مقابل الدولار بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الممتد عند 1.1976، حيث أكمل الزوج انخفاضه القوي يوم أمس، ونلاحظ أن السعر يبدأ بالانعطاف صعوداً ويقدّم إشارات لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، لنرجّح اختبار مستوى 1.2064 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2170 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.1976 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي الذي يستهدف مستوى 1.1888 كمحطة سلبية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1940 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد