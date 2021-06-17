شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لمؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية وارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الاسترالي والتي تمنت حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي وعقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 1.6% مقابل انكماش 1.0% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلي نمو 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 2.4% مقابل انكماش 0.8% في الربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.9%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر معهد المزارع الاسترالي في كوينزلاند تحت عنوان "من التقاعد إلى التوسع"، أنه بالنظر إلى العائد المستهدفة للسندات ذات أمد ثلاثة أعوام ثلاثة فأن المركزي الاسترالي لديه مجموعة من السيناريوهات المحتملة والتي تضمنت أنه في بعضها أنه يمكن تلبية رفع الفائدة 2024 وفي حالات أخرى لا، وأن الرفع أمر محتمل.

وأشار لوي لكون نمو الأجور مكبوح نظراً لتركيز الشركات على تحجيم التكاليف، مضيفاً أنه قد يكون هناك المزيد من الضغط النصاعدي على الأجور إذا طلب الحدود مغلقة لعام أخر، وموضحاً أن السائق الرئيسي للتعافي هو الارتداد في الاستهلاك، وذلك مع أفادته أنه لا يفكر في اتخاذ تدابير احترازية كلية حتى الآن، وأنه ليس مهتماً بالعوائد السلبية على السندات قصيرة الآجل، مضيفاً أن سوق السندات يعمل بشكل جيد والسيولة وفيرة.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 5.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات عند 5.5%، وسط أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً 115.2 ألف وظيفة مقابل تراجع 30.7 ألف وظيفة، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 30.5 ألف وظيفة، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن نشرته الفصلية.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه من خلاله أن الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في عام 2023.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.77% ليخسر 15.17 نقطة ويصل إلى المستوى 1,960.69، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.31% ليخسر هو الأخر 384.26 نقطة ويصل إلى المستوى 28,906.75.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.33% ليربح 16.98 نقطة ويصل إلى المستوى 5,097.47، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 6.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,524.76.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.34% ليربح 97.87 نقطة ويصل إلى المستوى 28,534.71، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.52% ليخسر 17.08 نقطة ويصل إلى المستوى 3,261.60.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.21% ليخسر 26.00 نقطة ويصل إلى المستوى 12,555.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 7.78 نقطة ويصل إلى المستوى 7,378.40.